Allemagne : le marché des voitures électriques chute en mars

Le marché automobile allemand a vu ses ventes chuter en mars, surtout dans l'électrique où elles se sont effondrées, en réaction à l'arrêt des aides publiques à l'achat, selon les chiffres publiés jeudi.

( AFP / THOMAS KIENZLE )

Au total, 263.844 voitures ont été immatriculées en Allemagne, soit 6,2% de moins qu'en mars 2023, a indiqué dans un communiqué l'Agence fédérale pour l'automobile (KBA).

Certes, le nombre inférieur de jours ouvrés cette année en mars a pu contribuer à grossir la chute des ventes, en comparaison avec l'an dernier. Mais le coup de frein est bien réel, avec un quart de ventes en moins par rapport à mars 2019, avant la crise causée par la pandémie puis par la guerre en Ukraine.

C'est la deuxième baisse consécutive, après une chute de 12,6% des immatriculations sur un an en février.

Et le coup de frein est encore plus marqué parmi les ventes de voitures électriques, en baisse de 29% en mars sur un an, victimes de l'inflation, et surtout de l'arrêt des aides gouvernementales malgré les rabais accordés par la plupart des constructeurs.

"Cette décision politique a entraîné une grande incertitude sur le marché", explique Constantin Gall, expert sur secteur au cabinet EY.

La part des voitures électriques dans les ventes totales est tombée à 12%, contre 18,4% en moyenne sur l'ensemble de 2023.

Objectif 2035

Ce revers, sur le premier marché automobile d'Europe, menace les objectifs fixés par l'Union européenne de réduire les émissions de CO2 des constructeurs en 2025 et d'éliminer les moteurs à combustion en 2035.

Un objectif qui ne doit pas être remis en question, pour la fédération allemande des constructeurs automobiles internationaux (VDIK). Elle juge "contre-productives" les discussions actuelles sur la fin éventuelle de l'objectif 2035.

Les industriels ont intérêt à augmenter leurs ventes de voitures électriques, sous peine de payer des "milliards" d'euros d'amendes, rappelle M. Gall.

Jeudi, le ministre allemand des Transports, Volker Wissing a dit souhaiter maintenir l'objectif de voir circuler 15 millions de voitures électriques sur les routes allemandes d'ici 2030, un objectif "ambitieux", au vu des quelque 1,5 million seulement de voitures électriques actuellement immatriculées.

"Ce n'est pas une solution de créer durablement un marché avec des subventions", a-t-il déclaré sur la chaîne publique ZDF. Il préfère compter sur les constructeurs eux-mêmes, qui doivent faire des "offres de prix attractives".

Parmi les marques privilégiées en mars, un "plus grand nombre de marques importées" a entraîné une plus grande répartition des parts du marché allemand par marques, a indiqué le KBA.