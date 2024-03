Allemagne : le gros coup de Kroos

23 March 2024, France, Lyon: Soccer: International match, France - Germany, Groupama Stadium. Germany's players Jamal Musiala (l) and Toni Kroos react. Photo: Christian Charisius/dpa - Photo by Icon Sport

Revenu en sélection allemande lors de ce rassemblement de mars près de trois ans après l’avoir quittée, Toni Kroos a rayonné face à l’équipe de France ce samedi (0-2). Si le plan dressé par Nagelsmann a pris le dessus sur celui de Deschamps, c’est en grande partie grâce au talent infini du milieu de terrain du Real Madrid.

Peut-être que les derniers résistants qui avaient du mal à saisir l’importance d’Antoine Griezmann dans le schéma de l’équipe de France ont enfin fini par voir la lumière, ce samedi soir. À Décines, face à l’Allemagne, les Bleus ont coulé de tous les côtés (0-2). Et surtout au milieu, où quelques motifs d’inquiétude ont été aperçus à quelques mois de l’Euro. Néanmoins, il faut aussi rappeler que la Mannschaft semble avoir retrouvé des couleurs après des années compliquées. Elle a même passé la nuit à se régaler sur le sol français, à l’image de Toni Kroos, de retour en sélection et déjà dans sa plus belle tenue. Le Madrilène a en effet aspiré l’âme d’un entrejeu français décevant, l’éternelle jouvence de Luka Modrić s’étant manifestement répercutée sur son coéquipier allemand.

Comme au premier jour

Absent de la sélection depuis la fin de l’Euro 2020 (disputé à l’été 2021) et après avoir longtemps écarté un hypothétique retour avec l’Allemagne, Toni Kroos a finalement changé son fusil d’épaule pour revêtir cette superbe nouvelle tunique allemande. « Lorsque le sélectionneur m’a contacté pour savoir si je voulais participer à ce tournoi (le prochain Euro, NDLR), la chose la plus importante que je me suis demandée est si je pouvais aider l’équipe. Je me suis posé cette question, et je pense pouvoir y répondre par l’affirmative » , disait-il, convaincu par le discours de Julian Nagelsmann, il y a quelques jours en conférence de presse pour expliquer sa décision. D’ailleurs, il n’a fallu qu’une poignée de secondes à l’équipe de France pour se rendre compte que le milieu de terrain allemand avait bel et bien raison : sur la première action de la rencontre, c’est par exemple lui qui trouve idéalement Florian Wirtz aux abords de la surface française avant que celui-ci n’envoie un canon dans la lucarne de Brice Samba, médusé.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com