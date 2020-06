Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: Le climat des affaires rebondit plus que prévu en juin Reuters • 24/06/2020 à 11:02









ALLEMAGNE : LE CLIMAT DES AFFAIRES REBONDIT PLUS QUE PRÉVU EN JUIN BERLIN (Reuters) - Le moral des entrepreneurs allemands a enregistré en juin sa plus forte amélioration jamais observée à la faveur de la reprise de l'activité économique après l'arrêt brutal lié aux mesures de confinement prises pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus. L'indice Ifo du climat des affaires a rebondi à 86,2 ce mois-ci contre 79,7 (chiffre révisé) en mai, soit la plus forte hausse d'un mois sur l'autre depuis la réunification de l'Allemagne en 1990. Les économistes attendaient un rebond de l'indice, mais moins marqué, à 85,0. "Les évaluations des entreprises sur leur situation actuelle ont été un peu meilleures. De plus, leurs attentes ont augmenté. Les entreprises allemandes voient la lumière au bout du tunnel", a déclaré le président de l'Ifo, Clemens Fuest. (Paul Carrel, Blandine Hénault pour la version française)

