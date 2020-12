Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: Le chômage poursuit sa décrue malgré le nouveau confinement Reuters • 01/12/2020 à 10:47









ALLEMAGNE: LE CHÔMAGE POURSUIT SA DÉCRUE MALGRÉ LE NOUVEAU CONFINEMENT BERLIN (Reuters) - Le chômage allemand a reculé de façon inattendue en novembre, malgré le confinement partiel instauré le 2 novembre afin d'endiguer une deuxième vague de l'épidémie de coronavirus dans la première économie de la zone euro, selon les données publiées mardi par l'Office fédéral du travail. Le nombre de demandeurs d'emploi a chuté de 39.000 le mois dernier pour atteindre 2.817 millions de personnes en données corrigées des variations saisonnières, alors que les économistes interrogés par Reuters anticipaient une hausse de 8.000. Le taux de chômage en Allemagne recule ainsi en novembre, à 6,1% après 6,2% en octobre, à un plus bas depuis le mois d'avril. Le nombre de personnes ayant recours au chômage partiel indemnisé, qui a soutenu le marché du travail au plus dur de la crise sanitaire, est tombé à 2,22 millions en septembre, contre quelque 2,6 millions en octobre et bien loin du pic de près de 6 millions enregistré en avril. (Michael Nienaber, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.