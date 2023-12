Allemagne : la Bundesbank abaisse nettement sa prévision de croissance pour 2024

La Banque centrale allemande a nettement abaissé vendredi sa prévision de croissance pour 2024 de la première économie européenne, en raison notamment de la faiblesse des exportations, tout se montrant un peu moins pessimiste pour 2023.

( POOL / FABIAN BIMMER )

La Bundesbank table désormais sur une hausse du PIB de 0,4% l'an prochain en Allemagne, contre 1,2% dans ses dernières prévisions de juin. Pour 2023, elle voit la récession se limiter à 0,1%, contre 0,3% estimé précédemment.

"La reprise économique connaît un certain décalage", observe la Bundesbank dans un communiqué. "La faiblesse de la demande étrangère constitue le principal frein pour l'industrie; en outre, la consommation privée reste contenue et la hausse des coûts de financement freine l'investissement", ajoute l'institution, qui assure que la situation "s'éclaircira" début 2024.

Les principaux instituts économiques allemands s'attendent également à une reprise plus lente qu'espéré et ils ont aussi sabré cette semaine leurs prévisions pour la croissance allemande en 2024, entre 0,6% et 0,9%.

Le modèle économique allemand, qui repose sur une forte industrie exportatrice, souffre de la conjoncture internationale morose et de la montée rapide des taux d'intérêt en zone euro, qui pèsent sur la consommation et l'investissement.

A cela s'ajoute des prix trop élevés de l'énergie par rapport à ses concurrents, surtout depuis la guerre en Ukraine et la fin des livraisons de gaz russe peu cher.

Résultat: les activités les plus énergivores peinent à retrouver leur niveau de production d'avant février 2022, plombant l'ensemble du secteur industriel. En août, elles produisaient ainsi 7,1% de moins par rapport à 2022.

L'industrie chimique, qui représente 466.000 salariés et un chiffre d'affaires équivalent à 5% du PIB avec des géants comme BASF ou Bayer, est particulièrement touchée.

Le secteur a produit 8% de moins en 2023 sur un an, ce qui s'est traduit par une chute de 12% de ses revenus, selon le rapport annuel de l'organisation du secteur, la VCI, publié vendredi.

"Nous nous trouvons dans un creux très profond et qui va durer longtemps", a déploré Markus Steilemann, président de la fédération et patron du groupe Covestro, dans un communiqué. La VCI s'attend d'ailleurs à un "nouveau recul du chiffre d'affaires" l'an prochain.

- Déboires budgétaires -

Les récents déboires budgétaires du gouvernement d'Olaf Scholz, privé de plusieurs milliards de crédits - notamment destinés à soutenir les industriels - par une décision des juges constitutionnels, ont encore assombri le tableau, accentuant l'incertitude pour les entreprises et les ménages.

Sur le front de l'inflation, la situation va continuer de s'améliorer, prédit toutefois la Bundesbank, alors que l'agrégat a déjà nettement reculé ces derniers mois, sous l'effet de la série de hausses drastiques des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne.

La Bundesbank table pour l'Allemagne sur une inflation divisée par plus de deux en 2024, par rapport à cette année, à 2,7% selon l'indicateur européen harmonisé de l'inflation (HICP) - différent des calculs nationaux.

"Il est encore trop tôt pour sonner la fin de l'alarme" sur les prix, observe cependant Joachim Nagel, président de la Bundesbank, dans le communiqué.

Le gouvernement allemand table toujours sur une hausse de 1,3% du PIB l'an prochain, tandis que le FMI prévoit un rebond de 0,9%.