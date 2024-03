information fournie par So Foot • 22/03/2024 à 10:52

Allemagne : l’heure de trancher dans le vif

Après avoir annoncé une liste qui a fait couler beaucoup d’encre, entre écart de cadres et convocation de nombreux débutants, Julian Nagelsmann va profiter de la rencontre face aux Bleus, ce samedi à Lyon (21h), pour tester une nouvelle mouture de la Nationalmannschaft , à trois mois de l’Euro à domicile.

« Je sais que c’est une très bonne nation, une équipe de haut niveau avec des joueurs qui évoluent dans les meilleurs clubs européens. L’important est, pour nous, d’avoir notre idée directrice. Quand il y a l’Allemagne, il y a forcément du répondant et de l’adversité. » En conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps jouait la carte du fair-play, n’ayant certainement pas oublié qu’en septembre dernier, à Dortmund, les Bleus avaient déchanté (2-1) face à une sélection allemande, pourtant en proie au doute après l’éviction de Hansi Flick et qui l’avait emporté Dieu sait comment avec Rudi Völler sur son banc. Ce samedi, la donne sera différente, car, outre-Rhin, peu sont celles et ceux qui donnent la Nationalmannschaft favorite contre sa voisine hexagonale.

Sur la pelouse du Groupama Stadium, l’heure sera à l’expérimentation. Nommé sélectionneur national le 22 septembre dernier, dans la foulée de la victoire de l’Allemagne contre la France, Julian Nagelsmann a commencé son mandat à moins d’un an de l’Euro à domicile, qui commencera le 14 juin à Munich face à l’Écosse, en récupérant un groupe encore sonné de son élimination en phase de groupes du Mondial qatari, complètement désorganisé et sans idée de jeu précise. Les Bleus sont prévenus : cet amical n’aura d’amical que le nom, car le temps presse et parce que Nagelsmann a choisi la stratégie d’une rupture brutale.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com