Allemagne : deux fusillades dans des bars à chicha font plusieurs morts

Plusieurs médias allemands font état de fusillades à Hanau, ville située dans le land de Hasse et située à une vingtaine de kilomètres de Francfort. De Spiegel explique que plusieurs coups de feu auraient été tirés dans un bar à chicha de la ville. Le ou les auteurs se serai(en)t ensuite rendu(s) dans un autre bar à chicha, situé dans un autre quartier de la ville, où de nouveaux coups de feu auraient été tirés.

Si De Spiegel explique que les autorités n'ont communiqué aucun bilan précis pour le moment, le tabloïd Bild fait de son côté état d'au moins huit personnes tuées et de cinq blessés. L'Agence France-Presse annonce de son côté au moins huit morts également Un important dispositif policier, avec la présence d'un hélicoptère, aurait été déployé à Hanau, même si aucune communication officielle de la police ne donne plus de détails à ce sujet pour l'instant.Il n'est pas précisé si cet acte a été revendiqué alors qu'une enquête a été ouverte et que la police est à la recherche du ou des auteurs de ces fusillades.Plus d'informations à suivre sur LePoint.fr.