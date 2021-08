Allemagne : des secrets industriels de Daimler compromis, soupçons au ministère des Transports

L'enquête concerne des "personnes encore non identifiées du ministère fédéral des Transports" et de l'Agence fédérale de l'automobile allemande.

(illustration) ( AFP / THOMAS KIENZLE )

Les autorités judiciaires allemandes ont ouvert une enquête à propos d'agissements suspects au sein du ministère des Transports et de l'Agence fédérale de l'automobile (KBA). Des personnes encore non-identifiées sont soupçonnées d'avoir divulgué des secrets industriels au détriment du constructeur Daimler , a-t-on appris jeudi 5 août auprès du Parquet de Stuttgart.

Il s'agit "d'une procédure d'enquête contre x en raison de soupçons de divulgation non autorisée de secrets d'entreprises au désavantage de Daimler", a précisé une porte-parole du parquet à l'AFP, confirmant une information du magazine économique Wirtschaftswoche.

Les soupçons portent "sur des personnes encore non identifiées du ministère fédéral des Transports et de l'Agence fédérale de l'automobile", a-t-elle indiqué, sans vouloir révéler plus de détails sur une enquête en cours.

Les deux administrations publiques ont assuré de leur coopération dans le cadre de l'enquête et n'ont pas souhaité prendre position sur la procédure. Le constructeur automobile Daimler s'est lui aussi refusé à tout commentaire. Un porte-parole a précisé à l'AFP que le Parquet enquêtait "d'office", donc de sa propre initiative.