Allemagne : chute des commandes industrielles en janvier

Les commandes à l'industrie allemande ont fortement chuté en janvier dans la première économie européenne engluée dans un ralentissement général de son activité, selon les chiffres publiés jeudi par l'institut des statistiques Destatis.

Cet indicateur clef pour le secteur manufacturier, pilier de l'économie allemande, a plongé de 11,3% sur un mois, après un rebond surprise de 12,0% en décembre lié à l'effet de grosses commandes exceptionnelles, d'après les données révisées de Destatis.

Sans l'effet volume de ces grosses commandes de décembre, l'évolution reste quand même négative. Elle est mesurée à -2,1% en janvier sur un mois.

"En janvier 2024, le volume des grosses commandes est revenu à un niveau moyen", explique Destatis.

L'indicateur diminue globalement depuis l'été 2021, les commandes à l'industrie allemande subissant la baisse de la demande mondiale notamment due à l'inflation et à la hausse des taux d'intérêt.

Une comparaison sur trois mois des prises de commandes entre novembre 2023 et janvier 2024 fait apparaître une hausse de 2,3 % par rapport aux trois mois précédents.

Ce n'est "pas encore assez pour inverser la tendance baissière des derniers trimestres", commente Jens-Oliver Niklasch, économiste à la banque LBBW, dans une note.

"L'économie reste dans un creu", ajoute-t-il.

Dans le détail, le recul est particulièrement prononcé dans la fabrication de matériel électrique (-33%), le matériel de transport (en particulier les avions, navires et trains (-27%) et la fabrication de produits métalliques (-14,5%).

Dans l'industrie automobile, en revanche, les entrées de commandes ont augmenté de 4,2% en janvier après avoir chuté le mois précédent.

Les commandes en provenance de la zone euro ont pongé de 25,7%. En revanche, les commandes en provenance de l'étranger hors zone euro ont progressé de 1,6%.

L'Allemagne a connu l'une des plus mauvaises performances économiques de la zone euro en 2023 avec une contraction du PIB de 0,3% et une fin d'année particulièrement mauvaise. L'activité économique est plombée par les difficultés de l'industrie qui souffre de prix d'énergie et de taux d'intérêt élevés, ainsi que du ralentissement de la demande chez ses grands clients comme la Chine.

Le semestre d'hiver, incluant les trois premiers mois de 2024, est attendu en recul et l'activité économique allemande ne devrait progresser que de 0,1% en 2024, a estimé mercredi l'institut économique de Kiel (Ifw), abaissant ainsi de 0,8 point sa précédente prévision.