ALLEMAGNE: BAISSE DE 1,4% DES COMMANDES À L'INDUSTRIE EN FÉVRIER BERLIN (Reuters) - Les commandes à l'industrie en Allemagne ont baissé de 1,4% en février après une hausse révisée à 4,8% le mois précédent, montrent les statistiques officielles publiées lundi, un retournement de tendance dû principalement à la chute de la demande étrangère dans le contexte de la pandémie de coronavirus. Ces chiffres portent toutefois sur une période durant laquelle les mesures de confinement à grande échelle en Europe et particulièrement en Allemagne n'étaient pas encore en vigueur. Les commandes sur le marché national ont ainsi progressé de 1,7% en février alors que celles reçues de l'étranger chutaient de 3,6%. La baisse atteint 5% pour les commandes du reste de la zone euro et ressort à 2,7% pour le reste du monde. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une baisse de 2,4% des commandes au secteur industriel. (Thomas Escritt, version française Marc Angrand)

