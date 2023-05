Allardyce se compare à Guardiola… qui valide

Humilité ou malhonnêteté ?

À l’issue de la victoire de Manchester City face à West Ham (3-0) ce mercredi, Pep Guardiola (52 ans) a été invité à réagir à une non élogieuse déclaration de Sam Allardyce. L’Anglais de 68 ans, devenu entraîneur de Leeds United mercredi dernier, s’était comparé aux grands techniciens du championnat anglais plus jeunes que lui lors de sa première conférence de presse : « Beaucoup trop de gens pensent que je suis vieux et dépassé, ce qui est loin d’être le cas , avait alors dit Allardyce. J’ai peut-être 68 ans et l’air vieux, mais il n’y a personne devant moi en matière de football. Ni Pep, ni Klopp, ni Arteta. Ils sont tous là, à mon niveau. […] Je ne dis pas que je suis meilleur qu’eux, mais je suis certainement aussi bon qu’eux. »…

MLM pour SOFOOT.com