24/12/2023

Aliou Cissé et son staff n’auraient plus touché le moindre salaire depuis 6 mois

Cette fois, ce n’est même pas une histoire de primes.

La presse sénégalaise stipule ce samedi qu’Aliou Cissé et son staff n’ont plus été payés depuis… le mois de juin, a minima. Soucieux de ne pas perturber la perturbations de Lions de la Téranga, à trois semaines du début de la CAN 2024, le champion d’Afrique en titre aurait néanmoins choisi de ne pas ébruiter l’affaire.…

