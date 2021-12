Alimentation : 76% des Français prêts à manger moins de viande et de poisson

Ils n'étaient que 67% en 2017. En outre, plus de huit Français sur dix privilégient des marques alimentaires locales pour leurs achats.

Les habitudes alimentaires des Français changent. Ainsi, selon un sondage Ifop pour Ouest-France publié vendredi 3 décembre, plus de trois personnes interrogées sur quatre (76%) affirment être prêtes à réduire la part de protéines animales dans leur alimentation et à privilégier les produits "de meilleure qualité environnementale" lorsqu'ils en consomment. Elles n'étaient que 67% en 2017.

Par ailleurs, près de la moitié des Français (48%) ont augmenté leur consommation de produits végétaux au cours des deux dernières années, indique cette étude, publiée à l'occasion des Assises de l'agriculture, de l'alimentation et de la santé organisées par le quotidien régional à Nantes. Une tendance appelée à se poursuivre puisque 42% des sondés prévoient d'en consommer davantage dans les années à venir.

Le label "Bio" inspire moins confiance

À l'inverse, la part de la population consommant au moins de temps en temps des produits labellisés "Bio" marque le pas, après avoir augmenté régulièrement pendant plus de 20 ans. 61% des Français achetaient des produits "Bio" en 1998, 80% en 2011 et 87% en 2020, contre 84% en 2021. Ce reflux s'explique en partie, d'après l'étude, par une baisse de confiance en l'appellation "Bio" : alors que 70% des consommateurs lui apportaient crédit en 2008, ils ne sont plus que 52% en 2021. De plus, 91% des sondés estiment que les produits "Bio" sont vendus "trop cher".

Par contre, 86% des Français disent vouloir privilégier dans leurs achats des marques alimentaires locales. Cette proportion varie toutefois en fonction des niveaux de revenus : alors que 92% des sondés "aisés" préfèrent les marques locales, ce chiffre baisse de 14 points dans les catégories plus modestes.

* Sondage réalisé par questionnaire auto-administré sur internet du 16 au 19 novembre 2021, auprès d'un échantillon de 1.000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.