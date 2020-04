Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alibaba va investir 28 milliards de dollars pour ses activités de "cloud" Reuters • 20/04/2020 à 06:59









ALIBABA VA INVESTIR 28 MILLIARDS DE DOLLARS POUR SES ACTIVITÉS DE "CLOUD" SHANGHAI (Reuters) - Alibaba a annoncé lundi qu'il allait investir 200 milliards de yuans (28 milliards de dollars) dans ses infrastructures d'informatique dématérialisée ("cloud") au cours des trois prochaines années, alors que la demande a grimpé avec le recours au télétravail du fait de l'épidémie de coronavirus. Dans un communiqué, le géant chinois de la distribution en ligne a indiqué qu'il allait consacrer ces fonds au développement de semiconducteurs et de systèmes d'opération, tout en bâtissant un centre de données. La division cloud est l'une des plus florissantes du groupe chinois. Les revenus qu'elle a générés au quatrième trimestre 2019 ont pour la première fois dépassé le seuil des 10 milliards de yuans. (Josh Horwitz; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.