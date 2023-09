Alexis Blin : « Lecce est une équipe qui sait souffrir »

Vainqueur du Genoa ce week-end, Lecce s’est incrusté sur le podium de Serie A. À l’heure de se déplacer pour affronter la Juventus, l’un de ses quatre Francesi du club, Alexis Blin, a pris quelques minutes pour raconter ce début de saison canon.

11 points en 5 journées, 3 e place au classement : Lecce vit un super début de saison.

Bah ouais, c’est le tube de l’été ! (Rires.) En vérité, on prend les résultats avec plaisir, presque avec surprise, on ne s’attendait évidemment pas à être à cette place-là au classement après 5 journées, tout en étant invaincus. La trêve internationale ne nous a pas coupés dans notre élan, donc ça, c’est top. C’est toujours gratifiant de commencer une saison de la sorte, tu te dis que tu as bien bossé pendant l’été, et que tout le monde tire dans le même sens.…

Propos recueillis par Eric Maggiori, pour le podcast Serie Aperitivo pour SOFOOT.com