Alexandre Oukidja : « Je sais faire mon autocritique »

Certains l'aiment chaud. D'autres lui reprochent son manque de sang-froid. Quoi qu'il en soit, Alexandre Oukidja est un des gardiens les plus attachants de Ligue 1. Alors qu'il suit la CAN des Fennecs depuis son canapé, l'ex-international algérien du FC Metz préfère se présenter à 35 ans comme une version assagie de lui-même. Et ça lui va comme un gant.

Contre Toulouse, tu as disputé ton 100 e match de Ligue 1 avec le FC Metz. En quoi le gardien que tu es aujourd’hui est différent de celui que tu étais au début de cette série ?

Ça peut paraître banal, mais j’ai mûri. Quand je suis arrivé ici, en 2018 et en Ligue 2, j’étais un gardien plein de folie. L’année suivante, on monte en Ligue 1. Même si j’y avais goûté avec Strasbourg (17 matchs) , je découvrais un peu ce monde. J’ai grandi avec le FC Metz dans cette compétition et j’ai appris beaucoup de choses dans les hauts et dans les bas. Aujourd’hui, je me canalise un peu plus dans les moments chauds. Lors d’un match comme celui contre Toulouse (0-1) , j’aurais pu prendre un rouge à tout moment du match, mais j’ai gardé mon sang-froid. À l’époque, avec les frustrations dues aux décisions de l’arbitre et celle de ne pas réussir à remporter ce match, j’aurais pu craquer.…

