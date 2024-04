information fournie par So Foot • 04/04/2024 à 21:32

Alexandre Oukidja convoqué en conseil de discipline ?

Retour au collège !

Alors que la situation au classement du FC Metz empire semaine après semaine, il semblerait que celle en coulisses ne soit pas bien plus positive. Le week-end dernier, Alexandre Oukidja a commis une grossière erreur avec une talonnade ratée qui a permis à Folarin Balogun d’inscrire le but du 0-4 en faveur des Monégasques à Saint-Symphorien, avant de venir s’excuser au micro de Prime Video. Pas suffisant, apparemment, pour László Bölöni qui a tancé son gardien en conférence de presse et annoncé une sanction à venir. Mais ce n’est pas tout : selon les informations du site Socios FC Metz, le portier algérien aurait été invité à venir expliquer son geste à la direction messine au sein d’un conseil de discipline ce jeudi matin, où était notamment présent le directeur sportif Pierre Dréossi. Pas forcément anodin, quelques jours seulement après les conseils ironiques prodigués par Oukidja à son entraîneur……

AL pour SOFOOT.com