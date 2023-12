Alexandre Letellier victime d’un violent cambriolage

Selon un article émis par RMC Sport ce mardi, Alexandre Letellier, le troisième gardien du PSG et sa famille ont été victimes d’un violent cambriolage à leur domicile des Yvelines, dans la nuit de ce lundi.

Réveillés par le déclenchement de leur alarme, vers 2 heures du matin, le portier de 33 ans et sa femme ont compris qu’une intrusion était en cours au sein de leur propriété et ont prévenu la police. Quatre malfaiteurs ont alors séquestré tous les occupants, à savoir le couple et ses deux enfants âgés de 2 ans et 6 ans. Armés à l’arme blanche, les intrus ont menacé la famille Letellier pour obtenir des objets de valeur (bijoux, argent). Il est révélé qu’ils s’en sont particulièrement pris à la femme du joueur en lui assenant des coups au visage. Heureusement, les forces de l’ordre ont rapidement débarqué pour interpeller trois des quatre malfaiteurs – deux mineurs et un majeur – pour les placer en garde à vue, le quatrième individu étant parvenu à prendre la fuite. Durant cette intervention, un agent de police a été blessé.…

JBC pour SOFOOT.com