information fournie par So Foot • 15/12/2023 à 17:22

Alexandre Lacazette évoque son histoire ratée avec l’équipe de France

Le train est passé.

Dans une interview pour la chaîne YouTube « Colinterview », Alexandre Lacazette (16 sélections, plus appelé en équipe de France depuis un doublé contre l’Allemagne en novembre 2017) dresse un constat lucide au sujet des Bleus : « La sélection n’est plus celle qui rassemble les 23 meilleurs joueurs français, c’est un groupe de joueurs qui sait cohabiter ensemble et peut prétendre à gagner des choses ! » …

JBC pour SOFOOT.com