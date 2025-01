« Alexandre Lacazette a 60% de penaltys sur le côté ouvert »

Ce mercredi, le club de National 3 de Bourgoin-Jallieu a éliminé l’Olympique lyonnais aux tirs au but. C’est la première fois que le club se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. L’un des héros se nomme Ronan Jay, le portier. Teo Decker, analyste vidéo et entraîneur des gardiens du club, nous livre les secrets de la préparation à cette séance devenue historique.

Salut Téo, ça va ? Tu t’es remis de tes émotions ?

Ouais, on commence à redescendre un petit peu, là. On a eu entraînement, donc ça a permis à tout le monde de se reconnecter. On a match dès dimanche, et l’objectif reste le championnat, donc il faut se remettre tout de suite d’aplomb, parce que chaque point est important dans notre poule.…

Propos recueillis par Rayane Amarsy pour SOFOOT.com