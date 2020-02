Alexandre Benalla : le serial tweeteur

Interrogé en novembre dernier par Le Point, Alexandre Benalla confiait : « Des gens ont écrit une histoire qui n'est pas la mienne, ils m'ont mis sur une scène, puis ils ont éteint le projecteur. Mais moi je reste sur la scène et je rallume le projecteur. Je raconte désormais mon histoire. » Dans un livre d'abord, au titre évocateur, Ce qu'ils ne veulent pas que je dise, et souvent sur Twitter, où le père de famille, reconverti dans le conseil, collectionne les followers. Il a rejoint le réseau social en juillet 2019, un an après le début de l'affaire qui lui a coûté son poste à l'Élysée et sa proximité avec le chef de l'État. Quelque 36 000 abonnés plus tard, Alexandre Benalla continue à faire parler de lui, souvent avec humour. Stratégie médiatique de celui que l'on annonçait candidat aux élections municipales en Seine-Saint-Denis ou simple envie d'exister ? Toujours est-il que l'ancien Marcheur n'a pas peur d'afficher ses opinions politiques avec une nette préférence pour les sujets polémiques, sans oublier d'afficher son amitié avec un autre paria de la macronie, le député exclu Joachim Son-Forget. Et en bon « trolls » des réseaux, les deux compères n'oublient jamais de surfer sur la vague médiatique. Morceaux choisis. « Grain de riz », l'expression a fait florès depuis la diffusion par LCP d'un extrait de l'émission 90 Minutes diffusée en 2002. On y voit Isabelle Balkany, épouse et adjointe du maire de...