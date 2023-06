Alexandra Popp veut porter les couleurs de l’arc-en-ciel pendant la Coupe du monde

Top of the Popp.

Pendant que la Mannschaft n’arrive plus à gagner et que les Espoirs sont au bord de l’élimination à l’Euro U21, Alexandra Popp, la capitaine de l’équipe d’Allemagne qui disputera la Coupe du monde à partir du 20 juillet en Australie, veut prouver que leur football allemand n’est pas mort. L’attaquante de 32 ans a déclaré vouloir porter le brassard arc-en-ciel One Love, destiné à s’opposer à toutes formes de discrimination (et pas seulement celles envers les LGBT), lors de la compétition afin de donner l’exemple de la diversité et de la tolérance. « Nous avons abordé la question du brassard arc-en-ciel avec lequel nous aimerions beaucoup jouer. Nous sommes en très bonnes discussions avec la FIFA , s’est réjouie la joueuse de Wolfsburg en conférence de presse au centre d’entraînement d’Herzogenaurach. Ce qui, je pense, est bien – parce que j’avais l’impression qu’il était totalement tenu à l’écart des hommes (lors de la Coupe du monde au Qatar, NDLR). » …

AC pour SOFOOT.com