information fournie par So Foot • 25/07/2023 à 20:20

Alexander Nübel rebondit en Bundesliga

Nübel ère.

Prêté depuis deux saisons à Monaco, Alexander Nübel quitte le Rocher pour la ville de Mercedes-Benz et de Porsche. Prêté au VfB Stuttgart par le Bayern Munich, moyennant 1 million d’euros, le portier de 26 ans n’aura jamais confirmé les attentes placées en lui, en Ligue 1 comme au pays, et s’en va avec une réputation d’être humain en peau de pêche. Il aura l’occasion de redorer son blason avec les Souabes, puisqu’il ne pourra vraisemblablement jamais faire son trou en Bavière. Le principal intéressé, lui, s’est dit « heureux de revenir en Bundesliga » pour découvrir une de ses plus chaudes ambiances.…

AL pour SOFOOT.com