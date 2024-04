Alexander-Arnold raconte le choc du vestiaire après l’annonce de départ de Jürgen Klopp

La fin de l’ère Klopp se rapproche.

Parmi les hommes qui ont le plus compté dans la carrière de Trent Alexander-Arnold, Jürgen Klopp occupe sans aucun doute une place toute particulière. L’entraîneur allemand a lancé l’Anglais dans le grand bain en 2016 et en a fait l’un de ses principaux soldats tout au long de son règne. Interrogé par Jamie Carragher et The Athletic , le latéral est revenu sur l’annonce de départ du tacticien au mois de janvier dernier, que le vestiaire a appris en même temps que le grand public. « C’était une journée normale , a expliqué Alexander-Arnold. Le manager a convoqué une réunion à 10h30, ce qui n’était jamais arrivé auparavant, et tout le monde s’est demandé ce qui se passait. » …

FL pour SOFOOT.com