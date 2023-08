information fournie par So Foot • 22/08/2023 à 16:45

Alerte : Burnley offre une nouvelle vidéo de présentation légendaire

Ces vidéos commençaient à nous manquer.

Pour son retour en Premier League, Burnley n’a pas été gâté avec une première démonstration de Manchester City (0-3). Malgré cette entame délicate, le promu conserve sa cote de popularité outre-Manche et va encore pouvoir l’étendre grâce à sa nouvelle recrue : Hannes Delcroix. Pas plus attendu qu’un autre, le défenseur central sur lequel Vincent Kompany s’était particulièrement appuyé lors de sa première saison à Anderlecht (24 matchs dont 23 titularisations avant d’être éloigné des terrains durant de longs mois à cause d’une blessure au genou) va surtout faire parler de lui pour la vidéo de présentation que lui a concocté le club du Lancashire.…

EL pour SOFOOT.com