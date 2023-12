Alejandro Balde défie Oriol Romeu pour le titre de joueur le plus rapide du Barça

On rigole bien à Barcelone.

Invité au Gala des étoiles du football catalan pour recevoir son prix de « joueur catalan avec le plus grand avenir 2023 » ce lundi à Barcelone, Alejandro Balde en a profité pour glisser un tacle appuyé à son coéquipier. Le présentateur demande au jeune latéral gauche blaugrana s’il est le joueur le plus rapide du Barça et le gamin de 20 ans répond : « Je crois que c’est entre moi et Ouri. » En indiquant de la tête Oriol Romeu sur sa droite, lui élu meilleur joueur catalan de l’année. Une vanne qui fait beaucoup rire le principal intéressé et… Joan Laporta, son président.…

AEC pour SOFOOT.com