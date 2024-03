Aldi à la peine en France, malgré l'inflation

( Ritzau Scanpix / BO AMSTRUP )

Le discounter allemand Aldi, géant mondial de la distribution alimentaire, semble patiner largement en France où il voulait accélérer avec le rachat en 2020 de près de 550 magasins Leader Price, malgré la forte inflation alimentaire qui a pourtant profité à certains de ses concurrents.

Aldi, 9e groupe mondial de la distribution dans le monde selon Deloitte, n'a lui pas profité des plus de 20% de hausses de prix en deux ans pour asseoir son influence en France.

Présent dans le pays depuis 1988, il revendique aujourd'hui 1.300 magasins et plus de 16.000 collaborateurs.

En 2020, il avait déboursé plus de 700 millions d'euros pour racheter au distributeur en difficulté Casino 547 Leader Price. Il pesait alors 2,4% du marché de la distribution alimentaire et Leader Price 1,5%.

Quelques années plus tard, il a terminé 2023 à 2,8% du marché, loin derrière son compatriote et concurrent Lidl, qui fait partie du quatrième groupe de distribution mondial et qui détient selon Kantar près de 7,5% des parts du marché français.

"L'enseigne n'a en réalité récupéré qu'un quart de la position de Leader Price. En ce sens, le rachat est un échec", observait fin 2023 le spécialiste du secteur Olivier Dauvers, pour qui le changement d'enseigne a finalement "constitué une régression aux yeux des clients".

- Milliards de recapitalisation -

Le directeur général ayant mené à bien l'intégration des magasins Leader Price, Philip Demeulemeester, a quitté son poste début 2023, remplacé par Pascal Hirth. Mais la tendance ne s'est pas inversée et commence à devenir coûteuse.

En novembre 2023, Aldi Nord, la maison mère, a dû renflouer sa filiale française à hauteur de 1,01 milliard d'euros, a appris l'AFP dans un document déposé au tribunal de commerce de Meaux, confirmant une information de L'Informé.

Depuis qu'Aldi a "topé" avec Casino pour lui racheter Leader Price en mars 2020, ses actionnaires ont dû procéder à une dizaine d'augmentations de capital, pour un montant total supérieur à 3 milliards d'euros, selon les calculs réalisés par l'AFP sur la foi de la documentation financière de l'enseigne.

"Le potentiel d'Aldi sur le marché français est très important et Aldi Nord soutient son expansion et continuera d'investir en France", a réagi auprès de l'AFP la direction de l'enseigne. "Nos résultats s'améliorent et nous restons très optimistes pour l'avenir".

Selon ses comptes consolidés pour l'année 2022, dernier exercice publié, le distributeur a réalisé 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, en forte hausse de 17%. Mais en creusant sa perte nette, passée en un an de près de 291 à 397 millions d'euros.

- "Vente/Heure/Personne" -

"Ils sont pressés d'avoir un retour sur investissement, mais pour l'instant les parts de marché n'augmentent pas", estime Fred Leblond, délégué CGT dans le Nord.

Dans ce contexte, des syndicalistes font le constat d'une politique de contrôle des coûts encore accrue. "On ne peut plus recruter personne, il devient compliqué de prendre des vacances", a affirmé Isabelle Boeuf, représentante CGT basée au siège de l'entreprise, à Dammartin-en-Goële, en Seine-et-Marne.

En magasin, "on constate une augmentation de la VHP (Vente/Heure/Personne), cela laisse à penser que l'objectif est de pouvoir licencier", abonde un autre syndicaliste CGT francilien, Djamal Saibi.

La VHP ? Un délégué syndical normand sur le site du syndicat FGTA-FO, Antoine Gros, explique sur le site de son organisation syndicale: "vous prenez le chiffre d'affaires net de l'année dernière du magasin, vous le divisez par le nombre d'heures où vous êtes ouvert et ça vous donne le nombre de salariés que vous pouvez employer dans le magasin pour être rentable".

Cet indicateur "est augmenté à leur guise", reprennent les syndicalistes franciliens, ce qui "réduit le nombre de personnel en magasin". A leurs yeux, l'organisation du travail est "tellement tendue que dans une journée un salarié peut toujours mal faire et se faire sanctionner".

Les différentes organisations syndicales discutent actuellement de l'opportunité de lancer un mouvement de grève.

Fin 2022, la centrale Aldi de Dammartin-en-Goële, qui approvisionne près de 200 magasins en Ile-de-France, avait connu un mouvement d'une ampleur inédite, du 7 décembre aux fêtes de fin d'année.