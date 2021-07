Alcool, port du masque : nouveau tour de vis anti-Covid dans les Alpes-Maritimes

Ces nouvelles restrictions sont applicables jusqu'au 16 août.

(illustration) ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

La préfecture des Alpes-Maritimes a pris de nouvelles mesures pour lutter contre la recrudescence de l'épidémie de Covid-19, dont l'interdiction de toute consommation d'alcool sur la voie publique. "Après concertation avec les exécutifs locaux et les autorités sanitaires du département, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé ce jour de renforcer l'obligation du port du masque et d'interdire la consommation d'alcool et la diffusion de musique amplifiée sur la voie publique", explique la préfecture dans un communiqué.

Le port du masque devient ainsi obligatoire dans une grande partie de l'espace public, à l'exception des espaces naturels, des espaces verts urbains, des plages et plans d'eau. La consommation de boissons alcoolisées est bannie de la voie publique de même que les musiques amplifiées dans cet espace et sur les terrasses des établissements recevant du public. Toutefois, l'"interdiction de la musique ne concerne pas les festivités organisées à l'initiative des collectivités publiques, ni les cafés, bars et restaurants et leurs terrasses, où s'appliquent les protocoles sanitaires", a précisé la préfecture.

Ces mesures, en vigueur jusqu'au 16 août, sont "proportionnées et adaptées", assure la préfecture. Elles visent à freiner l'épidémie, alors que les indicateurs sanitaires du département sont, dit-elle, "extrêmement préoccupants", avec un taux d'incidence au 24 juillet qui atteint 407 pour 100.000 habitants dans le département, quand le seuil d'alerte est fixé à 50 pour 100.000.

Graphique montrant l'évolution des hospitalisations et des réanimations en France, au 25 juillet ( AFP / )

Au plan national, près de 60% de la population française a reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, selon les données sanitaires publiées dimanche soir. Les chiffres clés de la situation sanitaire restent stables, malgré la montée en flèche des cas de contamination depuis environ quinze jours (16.167 nouveaux cas dimanche).

Les hôpitaux comptaient dimanche 6.843 malades du Covid-19 (6.787 samedi) avec 92 nouvelles admissions sur 24 heures (182 samedi), selon les chiffres de Santé publique France. Parmi ces malades, 886 sont dans les services de soins critiques qui en ont reçu 16 nouveaux depuis samedi. La tendance sur 7 jours reste sur une hausse lente mais régulière, avec 1.837 admissions (1.800 samedi) dans les services hospitaliers en une semaine, dont 376 en soins critiques.