information fournie par So Foot • 13/08/2023 à 19:18

Alban Lafont transporté à l'hôpital

La saison commence mal à Nantes.

Battu à domicile par Toulouse dans un remake de la dernière finale de Coupe de France ce dimanche (1-2), Nantes a également vu son gardien Alban Lafont sortir sur civière pendant la rencontre. Sur le premier but des Violets, le portier s’est heurté violemment à Zakaria Aboukhlal. Il s’est directement touché les côtes, mais il pourrait aussi s’être blessé aux cervicales, qui ont cogné le poteau durant l’action. Selon les informations d’ Ouest-France , le gardien aurait au moins une côte cassée pour l’heure, et il a été pris en charge par le CHU de Nantes, où il doit passer un IRM afin d’écarter la suspicion d’un traumatisme cervical. Après la rencontre, l’entraîneur des Canaris Pierre Aristouy a été interrogé à ce sujet mais n’avait pas plus de précisions à donner.…

AL pour SOFOOT.com