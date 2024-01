Al-Nassr reporte une tournée en Chine en raison de la blessure de Cristiano Ronaldo

C’est vrai qu’il joue tout seul dans son équipe…

Les fans chinois peuvent ranger leurs cartes bleues, « CR7 » ne viendra pas chez eux. Du moins pas cette fois. Le club d’Al-Nassr avait prévu une tournée en Chine pour disputer deux matchs amicaux, les 24 et 28 janvier, mais cette dernière est reportée à une date ultérieure. Le buteur portugais du club de Riyad s’est en effet blessé et, en conséquence, les dirigeants ont simplement décidé de remettre à plus tard ces festivités. Le club arabe a expliqué sa décision à travers un communiqué. « Nous sommes venus ici à Shenzhen avec beaucoup de respect pour les fans de foot chinois et spécifiquement les fans de Ronaldo. Compte tenu de cela, en plus de la relation étroite entre le Royaume d’Arabie saoudite et la Chine, nous sommes prêts à achever notre préparation comme prévu à Shenzhen, une ville qui nous a chaleureusement accueillis et qui nous a montré beaucoup d’amour, à nous et notre capitaine », ont-ils écrit sur leurs réseaux sociaux.…

QF pour SOFOOT.com