Al-Nassr officialise l’arrivée de Sadio Mané

Cristiano Ronaldo a un nouveau copain de jeu.

Après Seko Fofana, Marcelo Brozović et Alex Telles, c’est au tour de Sadio Mané de venir garnir les rangs d’Al-Nassr. Le club de la capitale saoudienne a officialisé l’arrivée de la star sénégalaise en provenance du Bayern Munich, où il était en « échec sportif » avec seulement douze buts et six passes décisives l’an dernier.…

