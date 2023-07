information fournie par So Foot • 12/07/2023 à 14:22

Al-Nassr ne peut plus enregistrer de nouveaux joueurs

Fin de partie ?

Le club qui a recruté Cristiano Ronaldo en décembre dernier n’a pas été rassasié sur le marché des transferts et s’est récemment offert Marcelo Brozovic en provenance de l’Inter Milan. Également très chaud sur la piste Seko Fofana, Al-Nassr va visiblement devoir lâcher l’affaire. Selon les informations du Mirror , les Jaune et Bleu ont vu la FIFA taper du poing sur la table et les empêcher d’enregistrer de nouveaux joueurs lors des trois prochains mercatos, dont celui en cours.…

EL pour SOFOOT.com