information fournie par So Foot • 20/08/2023 à 00:57

Al-Ittihad s’inspire de Liverpool pour marquer face à Al-Tai

C’est bien beau d’acheter autant de joueurs mais si aucun ne regarde le ballon, ça ne sert pas à grand-chose.

Démonstration en Arabie saoudite, où Al-Tai a encaissé un but complètement gag face à Al-Ittihad. On joue la 54 e lorsque Karim Benzema voit Victor Braga, le portier adverse, lui barrer superbement le chemin des filets et expédier la gonfle en corner. Alors forcément, ses collègues en profitent pour le féliciter.…

FP pour SOFOOT.com