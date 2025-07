Al-Hilal, une surprise qui n'en est pas vraiment une

Tombeur de Manchester City en huitièmes de finale après avoir tenu en échec le Real Madrid, Al-Hilal s'affirme comme l'une des sensations de ce Mondial des clubs. Malgré l'échec Neymar, le club de Riyad est pourtant un grand nom du football saoudien depuis de nombreuses années et son parcours ne doit rien au hasard.

La joie était immense dans les rangs d’Al-Hilal au terme des 120 minutes de la rencontre face au Manchester City de Pep Guardiola. Dans la moiteur d’Orlando, les protégés de Simone Inzaghi se sont tombés dans les bras après avoir terrassé les Citizens au terme d’un match épique, achevé sur le score de 4 à 3 pour les Saoudiens. Un exploit majuscule certes, mais pas si surprenant quand on sait que le club du Croissant avait déjà tenu en échec le Real Madrid en phase de poules et que son effectif pourrait faire pâlir bien des écuries européennes. Les héros du soir sont d’ailleurs bien connus sur le Vieux continent puisqu’ils se nomment Malcom, passé par Bordeaux et Barcelone, Marcos Leonardo annoncé comme un ancien crack lors de son transfert de Santos vers Benfica, ou encore Yassine Bounou, grand artisan du septième sacre en Ligue Europa du Séville FC en 2023.

Victory tastes even better in the dressing room 😃💙 pic.twitter.com/X2eDg20Gzr…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com