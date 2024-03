information fournie par So Foot • 08/03/2024 à 19:02

Al-Hilal égale le record mondial du nombre de victoires consécutives

Jesus marche sur l’eau.

Vainqueur d’Al-Riyadh ce vendredi en championnat (1-3), Al-Hilal a écrit une page de l’histoire du football. Grâce à des buts de Rúben Neves (sur penalty), Michael et Aleksandar Mitrović (qui a aussi raté un péno), l’équipe dirigée par Jorge Jesus a en effet signé une 27 e victoire de rang, égalant la marque d’un club gallois, The New Saints, établie lors de la saison 2016-2017.…

QB pour SOFOOT.com