Al-Hilal bat le record du nombre de victoires consécutives

Ils n’ont pas tant besoin de Neymar finalement.

En quarts de finale retours de la Ligue des champions asiatique et dans un duel 100% saoudien, Al-Hilal, le club de Neymar (toujours blessé) a battu le club de Karim Benzema, Al-Ittihad (0-2), et s’est qualifié pour les demi-finales. Les hommes de Jorge Jesus affronteront les Émiratis d’Al-Ain, tombeurs d’Al-Nassr en quarts de finale (1-0). Dans le même temps, le club saoudien a battu un record historique, celui du nombre de victoires consécutives grâce notamment à Aleksandar Mitrović. Il dépasse The New Saints FC, un club gallois, avec cette 28 e victoire consécutive.…

QF pour SOFOOT.com