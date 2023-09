Al-Ettifaq annonce l’arrivée de Demarai Gray à sa manière

Frères de la Mersey .

Peuplé d’ancien joueur de Liverpool, Jordan Henderson ou Georginio Wijnaldum, et coaché par l’un de ses joueurs les plus emblématiques, Steven Gerrard, le club saoudien d’Al-Ettifaq a officialisé jeudi, l’arrivé de Demarai Gray. L’ailier jamaïquain arrive en provenance d’Everton et s’est engagé pour quatre ans. Et l’actuel cinquième de Saudi Pro League n’a pas fait dans la demi-mesure pour annoncer sa nouvelle recrue, en se permettant quelques boutades sur Jürgen Klopp ou le journaliste Fabrizio Romano, en tournant en dérision le refus de venir de Mohamed Salah ou, encore le dossier compliqué de Philippe Coutinho.…

JF pour SOFOOT.com