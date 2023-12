Ajax-AEK : trois stewards agressés par des supporters grecs

Des supporters ont encore eu des comportements abjects jeudi soir. Dans le cadre de la rencontre de Ligue Europa entre l’Ajax Amsterdam et l’AEK Athènes (3-1), trois stewards ont été agressés en tribunes par des supporters grecs, rapporte la presse néerlandaise. La police locale a expliqué que les stewards avaient voulu intervenir dans le parcage visiteurs « à cause de l’utilisation d’un laser par les fans grecs » . C’est au cours de cette intervention que les trois hommes ont été attaqués et blessés. Au moins une personne a été arrêtée, après le match, pour ces violences.

Les forces de l’ordre locales ont aussi vécu une soirée animée à l’extérieur de la Cruyff Arena, puisque quelques 147 supporters grecs ont été arrêtés en marge de la rencontre. Ils sont suspectés d’avoir vandalisé une rame de métro, et des affrontements ont eu lieu entre des supporters de l’AEK et la police anti-émeute qui était déployée pour assurer la sécurité en ville. Des arrestations pour état d’ivresse sur la voie publique et insulte aux forces de l’ordre (pour un sticker sur lequel il était écrit « ACAB », « All cops are bastards »…) ont aussi eu lieu.…

CD pour SOFOOT.com