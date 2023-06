information fournie par So Foot • 21/06/2023 à 23:26

Ajaccio sanctionné par la LFP, à cause notamment de l’agression du petit Kenzo

Bien fait.

Ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a distribué de la fermeture de tribunes dans tous les sens. Voire de stade, dans le cas d’Ajaccio. François-Coty sera à huis clos pour le premier match à domicile de la saison de l’ACA, puni pour « incidents d’avant-match, usage d’engins pyrotechniques, intrusions et agression d’un jeune supporter » . En l’occurrence, le petit Kenzo, fan de l’OM, agressé lors de l’ultime journée de championnat. D’ailleurs, les Phocéens font sauter leur sursis et écopent d’une interdiction de déplacement à cause du « comportement » de leurs supporters en Corse.…

LT pour SOFOOT.com