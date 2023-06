information fournie par So Foot • 04/06/2023 à 10:57

Ajaccio-OM : Soupçons de cris de singe, un journaliste et un enfant atteint d’un cancer agressés

Un monde malade.

Déjà fortement émaillée par des incidents entre les supporters des deux camps, la rencontre remportée par l’AC Ajaccio face à l’OM (1-0) a été le théâtre de nouveaux incidents regrettables. D’abord, toujours en amont et selon des témoins sur place, des cris de singe et des propos racistes auraient été proférés par plusieurs ultras corses à l’encontre du parcage marseillais : des « Couscoussiers, tous des sans-papiers », auraient notamment été répétés et entendus.…

