Aitana Bonmati est fière d’être « une référence pour de nombreux enfants »

Le Ballon adore.

L’Espagnole est revenue sur son sacre au Ballon d’or auprès des médias de l’événement, et a révélé son ressenti et son état d’esprit après avoir remporté la plus prestigieuse des récompenses individuelles dans le football. Après avoir déclaré qu’elle n’arrivait « toujours pas à réaliser » ce qu’elle avait accompli, la joueuse du FC Barcelone s’est dite fière d’être « une référence pour de nombreux enfants » , et qu’il « était important que les enfants puissent avoir des références féminines ». …

CD pour SOFOOT.com