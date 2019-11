Aisne : décès d'une femme enceinte attaquée par des chiens

Que s'est-il passé en fin de semaine dernière dans la forêt de Retz, dans l'Aisne? ? C'est dans ce massif forestier de plus de 13 000 hectares, entre Soissons et Villers-Cotterêts, qu'a été découvert samedi après-midi le corps d'une jeune femme enceinte, âgée d'une trentaine d'années. Elle serait morte à la suite de morsures de chiens, révèle L'Union.La victime se serait rendue dans la forêt vers 14 heures pour promener son chien. Peu de temps après, elle aurait téléphoné à son conjoint pour lui demander de l'aide. L'homme, qui était au travail, est venu au plus vite. Mais, arrivé sur place, il était déjà trop tard. Une riveraine raconte la scène : « Un homme est venu chez moi en criant : Ma femme a été tuée par des chiens. J'ai cru qu'il avait bu. J'ai appelé les secours, et je l'ai malgré tout suivi. » Sur le sentier, elle fera plus tard la découverte macabre. Le premier examen réalisé par le médecin légiste explique que ce sont « très probablement » des morsures de chiens qui seraient à l'origine du décès. Une autopsie, qui doit être réalisée ce lundi 18 novembre, permettra de confirmer cette première analyse, mais aussi de savoir combien d'animaux sont impliqués.Lire aussi Charente-Maritime : un chasseur tue un cueilleur de champignonsQuel scénario? ?Une chasse à courre était organisée à proximité, mais les chasseurs écartent l'idée d'une attaque de la meute canine. « Il y a 400 équipages en...