AIRBUS N'A PAS PAS DE PROBLÈME DE LIQUIDITÉS, PAS DE LICENCIEMENTS À CE STADE PARIS (Reuters) - Le groupe Airbus discute régulièrement avec l'Etat du soutien à la filière aéronautique dans son ensemble mais n'a pas besoin de liquidités, a déclaré jeudi le président du groupe, Guillaume Faury. "On est en dialogue très fréquent" avec l'Etat, a-t-il dit sur RTL en précisant "on n'est plus dans un problème de liquidités, on est dans un problème d'adaptation maintenant à la nouvelle situation" en termes de production et de livraison des avions, alors qu'Airbus a perdu un tiers de son activité industrielle en quelques semaines. "La priorité numéro un c'est remettre en route le trafic aérien", a-t-il souligné. Guillaume Faury a également précisé sur RTL que le constructeur aéronautique européen n'envisageait pas de licenciements à ce stade, à la différence de son concurrent américain Boeing. (Myriam Rivet et Sudip Kar-Gupta, édité par Nicolas Delame)

