AIRBUS A LIVRÉ 196 APPAREILS AU PREMIER SEMESTRE (Reuters) - Airbus a annoncé mercredi avoir livré 36 appareils de plus au mois de juin, pour un total de 196 livraisons depuis le début de l'année. L'avionneur européen, qui a annoncé un plan de 15.000 suppressions de postes pour faire face aux conséquences de la crise économique déclenchée par la pandémie de coronavirus, a précisé avoir livré 36 avions commerciaux le mois dernier, contre 24 en mai et 14 en avril. Airbus a enregistré 298 commandes nettes (après annulations) d'avions de ligne au premier semestre, contre 389 au premier semestre 2019. Cette diminution reflète la crise liée au COVID-19, explique le groupe dans un communiqué. (Rédaction de Paris)

