Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France adapte ses vols vers la Chine pour continuer le transport de matériel médical Reuters • 08/04/2020 à 13:51









PARIS (Reuters) - Air France a modifié ses dessertes de la Chine afin de tenir compte de l'évolution récente des contrôles sanitaires imposés aux équipages par les autorités chinoises et de continuer à transporter du matériel médical et des masques vers la France dans le cadre d'un pont aérien, annonce la compagnie aérienne mercredi dans un communiqué. Les vols entre Paris-Charles-de-Gaulle et Shanghai feront désormais escale à Séoul, avec repos réglementaire de l'équipage, précise Air France. Un premier avion est parti de Roissy mercredi à 13h00 et repartira de Shanghai jeudi, avec une arrivée prévue à Paris dans la soirée. "A compter du 9 avril 2020, Air France prévoit d'assurer un vol par jour entre Shanghai et Paris-Charles-de-Gaulle, effectué en Boeing 777 tout cargo ou en Boeing 777 habituellement utilisé pour le transport de passagers, en chargeant uniquement les soutes", indique encore Air France. (Nicolas Delame et Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.