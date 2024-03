Air Austral: les actionnaires approuvent le plan de redressement et injectent 10 M EUR

Les actionnaires d'Air Austral ont approuvé jeudi un plan de redressement prévoyant "une baisse significative de la masse salariale" et accepté d'injecter 10 millions d'euros supplémentaires dans la compagnie aérienne réunionnaise en difficulté, a annoncé l'entreprise.

"Les actionnaires publics et privés ont collectivement décidé de soutenir l'entreprise financièrement à hauteur de 10 millions d'euros, en tenant compte de leur participation respective au capital", a précisé Air Austral dans un communiqué.

Dans le même temps, le conseil de surveillance "a approuvé le plan d'action et de restructuration présenté par le directoire", qui prévoit "des mesures de gestion interne plus rigoureuses (...) visant à mieux contrôler et réduire les coûts".

En particulier, "des efforts seront (...) requis des membres du personnel, se traduisant par une baisse significative du coût de la masse salariale, mais aussi des fournisseurs et de l'État, notamment dans la gestion délicate du traitement du passif public", selon la même source.

L'entreprise n'a pas précisé dans l'immédiat comment elle pensait parvenir à cette baisse de la masse salariale, soit par réduction des salaires, soit des effectifs, alors qu'elle emploie quelque 800 personnes.

Air Austral a aussi évoqué une réévaluation des programmes de vol pour "optimiser la rentabilité financière" des lignes court et moyen-courriers, et dit vouloir développer la gestion des prix selon la demande ("yield management").

Air Austral est détenue à 55% par la société RunAir, rassemblant des investisseurs réunionnais, et à 44% par la Sematra, société d'économie mixte (région, département, Caisse des Dépôts) anciennement propriétaire à 99% de la compagnie.

Sortie très lourdement endettée de la crise du Covid-19, Air Austral a bénéficié de multiples aides publiques avant d'être restructurée début 2023 sur fond d'apport de capitaux privés. Elle exploite huit appareils, dont trois gros porteurs Boeing 777, et dessert plusieurs destinations de l'océan Indien (Comores, Seychelles, Madagascar...) ainsi que la métropole depuis La Réunion.

Le plan approuvé jeudi vise le transport par Air Austral de 1,216 million de passagers lors de l'exercice 2024-2025 qui débutera le 1er avril, un chiffre comparable au nombre de ses voyageurs de 2019-2020.

Avant la crise sanitaire de mars 2020, la compagnie pointait à la cinquième place des transporteurs français, derrière Air France, Transavia, Air Corsica et Air Caraïbes, selon les statistiques de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC).