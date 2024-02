Ahmad Allée : « Devenir international en étant amateur, c'est encore plus beau »

Ahmad Allée vit une saison riche en émotions, entre le parcours en Coupe de France de Rouen - qui reçoit Valenciennes ce mercredi soir en quarts de finale - et la découverte de la sélection irakienne une année de Coupe d'Asie. Le milieu de terrain de 27 ans parle de ces expériences, de son histoire familiale et assure de ne pas faire exprès de se retrouver dans les mêmes équipes que son grand frère, Zana.

Après avoir sorti Toulouse et Monaco, deux clubs de Ligue 1, Rouen reçoit Valenciennes, lanterne rouge de Ligue 2, ce mercredi soir en Coupe de France. Est-ce que vous abordez ce match différemment des deux autres, peut-être même avec une étiquette de favori ?

Il ne faut surtout pas se dire que ça va être facile contre une Ligue 2 parce qu’on a éliminé des clubs comme Toulouse et Monaco. Justement, je pense que ça va être plus dur. S’ils sont là, c’est qu’ils ont des choses à montrer. Ça nous arrange quand même de jouer à domicile (le match se tiendra finalement à Robert-Diochon après avoir été annoncé à Caen, NDLR) , les supporters nous font du bien. Quand tu as un public comme ça en National, c’est beau. Ça nous pousse et nous remotive quand on est un peu dans le dur.…

Propos recueillis par Clément Barbier et Clément Gavard pour SOFOOT.com