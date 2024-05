information fournie par So Foot • 21/05/2024 à 18:58

Agüero joue l’entremetteur pour envoyer Balotelli à Boca

Why always him ?

En fin de contrat avec Adana, Mario Balotelli se cherche une nouvelle destination. L’attaquant de 33 ans, auteur de sept buts cette saison, a évoqué son avenir lors d’un stream avec son ancien coéquipier Sergio Agüero. Dans la conversation, l’Italien a glissé une information qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd : « Mon rêve est de jouer à la Bombonera. Je préfère Boca plutôt que River. » Ce à quoi le Kun a réagi en prenant son téléphone pour joindre… Juan Roman Riquelme, le nouveau boss du club azul y oro .…

QB pour SOFOOT.com