Agriculture : faut-il craindre une flambée des prix et une baisse de la production avec la nouvelle PAC ?

Pour Philippe Chalmin, président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, la nouvelle Politique agricole commune adopté mardi par le Parlement européen pour "verdir" de l'agriculture est "une escroquerie intellectuelle".

(Illustration) ( AFP / JOEL SAGET )

Le Parlement européen a adopté mardi 23 novembre la nouvelle PAC, destinée à "verdir" l'agriculture. La réforme de la Politique agricole commune prévoit d'accorder des primes aux agriculteurs participant à des programmes environnementaux plus exigeants, recourant à des techniques plus écologiques ou contribuant à améliorer le bien-être animal. Les États devront consacrer en moyenne 25% par an des paiements directs à ces "écorégimes" entre 2023 et 2027, avec la possibilité de n'y consacrer que 20% les deux premières années.

Chaque État doit préparer d'ici fin 2021 un "plan stratégique" détaillant son usage des fonds européens. Bruxelles devra vérifier la conformité de ces politiques agricoles nationales aux objectifs de réduction des gaz à effet de serre (Pacte vert) et de baisse de 50% des pesticides d'ici 2030, avec un quart des terres réservées au Bio.

Une réforme qui ne va néanmoins pas assez loin pour le groupe des Verts, qui a voté contre ces trois textes, de même qu'une partie des Sociaux-démocrates (S&D).

La présidente de la FNSEA Christiane Lambert et le président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires Philippe Chalmin craignent eux une flambée des prix et une forte baisse de la production, ce dernier qualifiant la nouvelle PAC d' "escroquerie intellectuelle" .

"Les contraintes écologiques risquent de conduire à des baisses de rendements et des production agricoles en Europe. Des études américaines les évaluent à 12%", a affirmé mercredi matinsur France Inter Philippe Chalmin, en en avançant le risque de "devoir réimporter de la nourriture en Europe". " On a détricoté la PAC originelle qui promettait de protéger les prix et la production. Il n’y a plus rien en matière de gestion des marchés, de garantit des prix pour les consommateurs et des producteurs", a-t-il dénoncé.

"Il faut concilier la production alimentaire et les transitions écologiques", a de son côté nuancé la présidente du premier syndicat agricole, en rappelant que la crise Covid avait montré les craintes de pénuries alimentaires.

"La PAC est plus verte que le dit Monsieur Jadot", a par ailleurs assuré Christiane Lambert, rappelant que les pays de l'UE devaient être soumis à "lignes communes". "On n'a pas les mêmes règles environnementales", a-t-elle insisté

Le bio ne permet pas de nourrir 10 milliards d'humains

"Le bio coûte plus cher et tout le monde n'y a pas accès. C'est 30% plus cher. Il faut du bio et du traditionnel un peu comme dans l'énergie où il faut du nucléaire et du renouvelable", a-t-elle par ailleurs ajouté.

"Le bio est une nouvelle économie, mais il ne faut pas en faire la panacée. Le défi de l'humanité est de nourrir 10 milliards d'humains. Le bio ne le permet pas. Il faut plutôt une agriculture raisonnée", a de son côté affirmé l'économiste Philippe Chalmin.

Cette PAC, qui s'appliquera à partir de janvier 2023, est dotée d'un budget de 387 milliards d'euros jusqu'en 2027 – soit près d'un tiers du budget pluriannuel de l'UE – dont 270 milliards d'aides directes aux agriculteurs. La France reste le principal pays bénéficiaire. Après le vote de mardi, cette PAC va encore devoir recevoir l'aval formel des États membres.