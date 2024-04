Agression mortelle à Grande-Synthe: l'un des suspects reconnaît un "guet-apens"

L'un des deux mineurs placés en garde à vue après l'agression mortelle d'un homme de 22 ans à Grande-Synthe, dans le Nord, dans la nuit de lundi à mardi a reconnu l'organisation un "guet-apens" via un site de rencontre ( AFP / LOIC VENANCE )

L'un des deux mineurs placés en garde à vue après l'agression mortelle d'un homme de 22 ans à Grande-Synthe (Nord) dans la nuit de lundi à mardi a reconnu l'organisation d'un "guet-apens" via un site de rencontre, a-t-on appris jeudi auprès d'une source proche du dossier.

"L'un d'eux a reconnu les faits", a indiqué cette source, précisant que ce guet-apens avait été organisé par l'intermédiaire de site de discussions gratuit Coco.

Les deux agresseurs présumés, âgés de 14 et 15 ans, étaient en garde à vue jeudi soir, selon un communiqué le parquet de Dunkerque.

Ils "seront présentés à un juge d'instruction" vendredi, a ajouté le parquet. Une enquête pour "meurtre en bande organisée" a été confiée à la police judiciaire.

Une conférence de presse sera organisée par la procureure de la République de Dunkerque à 17H00 vendredi.

Les policiers, alertés par les pompiers vers 02H00 du matin mardi, avaient découvert le jeune homme gisant sur un parking derrière un supermarché, avec des fractures et des plaies au visage, avait indiqué mercredi une source policière à l'AFP.

Selon un témoin, il avait été agressé par trois individus, qui lui auraient dérobé son téléphone portable avant de prendre la fuite, avait rapporté cette source.

Hospitalisé en réanimation, il est décédé mardi soir des suites de ses blessures.

"On parle d’un homme qui a été (...) véritablement et manifestement supplicié, qui était à terre et qui a été achevé par des coups", a commenté le Premier ministre Gabriel Attal sur BFM TV, évoquant un acte de "barbarie".

Il a également adressé "une pensée pour cet homme, pour sa famille, pour ses collègues".

Une marche blanche est organisée vendredi matin à Grande-Synthe en mémoire de la victime, Philippe, à l’initiative de sa famille. Ce jeune homme avait travaillé ponctuellement dans des centres sociaux de la ville.